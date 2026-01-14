ВИДЕО. Отличная комбинация. Субименди хладнокровно забил за Арсенал

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 января 2026, 23:34 | Обновлено 14 января 2026, 23:41
Канониры ведут с разницей в два мяча во втором тайме кубковой игры с Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры ведут с разницей в два мяча во втором тайме кубковой игры с Челси.

На 71-й минуте после отличной комбинации Мартин Субименди хладнокровно забил за Арсенал (3:1).

ГОЛ! 1:3. Мартин Субименди, 71 мин

В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
Арсенал Лондон Челси Кубок английской лиги по футболу Мартин Субименди
