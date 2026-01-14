ВИДЕО. Отличная комбинация. Субименди хладнокровно забил за Арсенал

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Канониры ведут с разницей в два мяча во втором тайме кубковой игры с Челси.

На 71-й минуте после отличной комбинации Мартин Субименди хладнокровно забил за Арсенал (3:1).

