Англия14 января 2026, 23:34 | Обновлено 14 января 2026, 23:41
ВИДЕО. Отличная комбинация. Субименди хладнокровно забил за Арсенал
Канониры ведут с разницей в два мяча во втором тайме кубковой игры с Челси
14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Канониры ведут с разницей в два мяча во втором тайме кубковой игры с Челси.
На 71-й минуте после отличной комбинации Мартин Субименди хладнокровно забил за Арсенал (3:1).
ГОЛ! 1:3. Мартин Субименди, 71 мин
