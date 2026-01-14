Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков вышел на поле вместо партнера, который получил желтую и травму
Португалия
14 января 2026, 23:41 | Обновлено 14 января 2026, 23:56
199
0

Судаков вышел на поле вместо партнера, который получил желтую и травму

Ришар Риос был вынужден покинуть поле на 44-й минуте из-за травмы

14 января 2026, 23:41 | Обновлено 14 января 2026, 23:56
199
0
Судаков вышел на поле вместо партнера, который получил желтую и травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков вышел на поле на 44-й минуте в матче Кубка Португалии, который стартовал 14 января в 22:45 по киевскому времени.

23-летний украинский футболист заменил колумбийского полузащитника Ришара Риоса, который за пять минут получил предупреждение и травму.

После первого тайма подопечные Жозе Моуриньо пропустили от «Порту» один гол, однако так и не сумели восстановить паритет. Победитель этого противостояния продолжит свой путь в полуфинале Кубка Португалии.

В нынешнем сезоне Судаков провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

На предыдущий стадии подопечные Жозе Моуриньо одолели «Фаренсе» со счетом 2:0, а «Порту» разгромил «Фамаликан».

Команды уже встречались в нынешнем сезоне – 5 октября не сумели определить сильнейшего в игре восмього тура чемпионата Португалии.

По теме:
Порту – Бенфика. Трубин в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Моуриньо выступил с неожиданным заявлением о Судакове и вспомнил о войне
ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии
Кубок Португалии по футболу Порту Бенфика Порту - Бенфика Георгий Судаков Ришар Риос травма предупреждение (желтая карточка)
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13 января 2026, 23:54 2
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Футбол | 14 января 2026, 07:00 6
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы

Шанс проявить себя получит Задорожный

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Футбол | 14.01.2026, 21:06
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Клуб АПЛ хочет расторгнуть сотрудничество с лидером сборной Украины
Футбол | 14.01.2026, 22:02
Клуб АПЛ хочет расторгнуть сотрудничество с лидером сборной Украины
Клуб АПЛ хочет расторгнуть сотрудничество с лидером сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 2
Другие виды
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем