Судаков вышел на поле вместо партнера, который получил желтую и травму

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков вышел на поле на 44-й минуте в матче Кубка Португалии, который стартовал 14 января в 22:45 по киевскому времени.

23-летний украинский футболист заменил колумбийского полузащитника Ришара Риоса, который за пять минут получил предупреждение и травму.

После первого тайма подопечные Жозе Моуриньо пропустили от «Порту» один гол, однако так и не сумели восстановить паритет. Победитель этого противостояния продолжит свой путь в полуфинале Кубка Португалии.

В нынешнем сезоне Судаков провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

На предыдущий стадии подопечные Жозе Моуриньо одолели «Фаренсе» со счетом 2:0, а «Порту» разгромил «Фамаликан».

Команды уже встречались в нынешнем сезоне – 5 октября не сумели определить сильнейшего в игре восмього тура чемпионата Португалии.