Судаков вышел на поле вместо партнера, который получил желтую и травму
Ришар Риос был вынужден покинуть поле на 44-й минуте из-за травмы
Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков вышел на поле на 44-й минуте в матче Кубка Португалии, который стартовал 14 января в 22:45 по киевскому времени.
23-летний украинский футболист заменил колумбийского полузащитника Ришара Риоса, который за пять минут получил предупреждение и травму.
После первого тайма подопечные Жозе Моуриньо пропустили от «Порту» один гол, однако так и не сумели восстановить паритет. Победитель этого противостояния продолжит свой путь в полуфинале Кубка Португалии.
В нынешнем сезоне Судаков провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
На предыдущий стадии подопечные Жозе Моуриньо одолели «Фаренсе» со счетом 2:0, а «Порту» разгромил «Фамаликан».
Команды уже встречались в нынешнем сезоне – 5 октября не сумели определить сильнейшего в игре восмього тура чемпионата Португалии.
🔄 [44'] Substituição:— SL Benfica (@SLBenfica) January 14, 2026
➡️ Sudakov
⬅️ Richard Ríos#FCPSLB | #TaçadePortugal pic.twitter.com/RITjBcuWV1
Richard Ríos saiu de maca ainda na primeira parte.— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
As melhoras, Ríos 💛#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #SLBenfica pic.twitter.com/YcxFP6olwu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания
Шанс проявить себя получит Задорожный