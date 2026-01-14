Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 января 2026, 23:23 | Обновлено 14 января 2026, 23:27
ВИДЕО. Гарначо отыграл один мяч в полуфинальной игре Челси против Арсенала

На 57-й минуте хозяева поля вернули интригу в кубковое противостояние

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 57-й минуте хозяева поля вернули интригу в кубковое противостояние.

Алехандро Гарначо отыграл один мяч в полуфинальной игре Челси против Арсенала (1:2).

ГОЛ! 1:2. Алехандро Гарначо, 57 мин

В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
