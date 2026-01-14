ВИДЕО. Гарначо отыграл один мяч в полуфинальной игре Челси против Арсенала

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

На 57-й минуте хозяева поля вернули интригу в кубковое противостояние.

Алехандро Гарначо отыграл один мяч в полуфинальной игре Челси против Арсенала (1:2).

ГОЛ! 1:2. Алехандро Гарначо, 57 мин