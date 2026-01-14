Англия14 января 2026, 23:23 | Обновлено 14 января 2026, 23:27
47
0
ВИДЕО. Гарначо отыграл один мяч в полуфинальной игре Челси против Арсенала
На 57-й минуте хозяева поля вернули интригу в кубковое противостояние
14 января 2026, 23:23 | Обновлено 14 января 2026, 23:27
47
0
14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 57-й минуте хозяева поля вернули интригу в кубковое противостояние.
Алехандро Гарначо отыграл один мяч в полуфинальной игре Челси против Арсенала (1:2).
ГОЛ! 1:2. Алехандро Гарначо, 57 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2026, 22:01 0
В среду, 14 января, в турецкой Анталье стартовал зимний тренировочный сбор «горняков»
Футбол | 14 января 2026, 14:15 3
Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Футбол | 14.01.2026, 07:00
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Комментарии 0
Популярные новости
14.01.2026, 07:05 3
13.01.2026, 06:42 1
14.01.2026, 07:32 3
13.01.2026, 07:45 6
14.01.2026, 12:42 2
13.01.2026, 19:27 34
13.01.2026, 05:22 2
14.01.2026, 08:17 10