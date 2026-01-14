Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо выступил с неожиданным заявлением о Судакове и вспомнил о войне
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 23:22
Моуриньо выступил с неожиданным заявлением о Судакове и вспомнил о войне

Тренер поддержал украинца

Моуриньо выступил с неожиданным заявлением о Судакове и вспомнил о войне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Георгий Судаков оказался под волной критики после поражения «Бенфики» от «Браги» (1:3) в Кубке португальской лиги, однако в защиту украинца встал главный тренер команды Жозе Моуринью. Португалец подчеркнул, что нестабильная игра Судакова может быть связана с психологическим давлением из-за войны в Украине.

«Я даже думать не хочу о том, чтобы иметь любимого человека в условиях войны, не зная, какой день станет последним», – сказал Моуринью, подчеркнув, что подобные обстоятельства серьезно влияют на молодых футболистов.

Судаков подвергается критике, но он имеет мою поддержку. Я не могу распять его за ситуацию, которая имеет смягчающие обстоятельства», – сказал тренер.

