Моуриньо выступил с неожиданным заявлением о Судакове и вспомнил о войне

Георгий Судаков оказался под волной критики после поражения «Бенфики» от «Браги» (1:3) в Кубке португальской лиги, однако в защиту украинца встал главный тренер команды Жозе Моуринью. Португалец подчеркнул, что нестабильная игра Судакова может быть связана с психологическим давлением из-за войны в Украине.

«Я даже думать не хочу о том, чтобы иметь любимого человека в условиях войны, не зная, какой день станет последним», – сказал Моуринью, подчеркнув, что подобные обстоятельства серьезно влияют на молодых футболистов.

Судаков подвергается критике, но он имеет мою поддержку. Я не могу распять его за ситуацию, которая имеет смягчающие обстоятельства», – сказал тренер.