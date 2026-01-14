Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
Англия
14 января 2026, 23:46 | Обновлено 15 января 2026, 00:07
117
0

ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси

На 83-й минуте хозяева поля сократили отставание до минимума

14 января 2026, 23:46 | Обновлено 15 января 2026, 00:07
117
0
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 83-й минуте хозяева поля сократили отставание до минимума.

Алехандро Гарначо оформил дубль в полуфинальной игре Челси против Арсенала (1:2).

ГОЛ! 2:3. Алехандро Гарначо, 83 мин

По теме:
В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
ВИДЕО. Будет ли сенсация? Второй Лунину: Альбасете сделал счет 2:1 с Реалом
ВИДЕО. Отличная комбинация. Субименди хладнокровно забил за Арсенал
Арсенал Лондон Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Челси - Арсенал Алехандро Гарначо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14 января 2026, 16:42 17
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я

В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Футбол | 14.01.2026, 21:53
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 4
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 3
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 103
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем