Англия14 января 2026, 23:46 | Обновлено 15 января 2026, 00:07
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
На 83-й минуте хозяева поля сократили отставание до минимума
14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 83-й минуте хозяева поля сократили отставание до минимума.
Алехандро Гарначо оформил дубль в полуфинальной игре Челси против Арсенала (1:2).
ГОЛ! 2:3. Алехандро Гарначо, 83 мин
