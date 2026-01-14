Эвертон, Вердер и Аякс претендуют на футболиста Шахтера и сборной Украины

26-летний фулбек Ефим Конопля может вскоре покинуть «Шахтер» и перебраться в другой клуб.

За ситуацией вокруг футболиста внимательно следят английский «Эвертон», немецкий «Вердер» и нидерландский «Аякс».

Бременский клуб уже провел переговоры, однако в немецкой Бундеслиге есть и другие претенденты на Коноплю.

Контракт Конопли с «Шахтером», по данным Transfermarkt, истекает 30 сентября, по причине чего вскоре он окажется незащищенным и футболист получит возможность самостоятельно решать вопрос о своем будущем.

На счету Конопли 26 матчей за национальную сборную Украины, в футболке которой фулбек отличился 2 забитыми мячами.

Ранее Sport.ua сообщал, что Конопля может уйти в «Вердер» уже этой зимой за компенсацию в 2-3 миллиона евро.