Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон, Вердер и Аякс претендуют на футболиста Шахтера и сборной Украины
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 19:18 | Обновлено 14 января 2026, 19:37
704
1

Эвертон, Вердер и Аякс претендуют на футболиста Шахтера и сборной Украины

Ефим Конопля пользуется популярностью на трансферном рынке

14 января 2026, 19:18 | Обновлено 14 января 2026, 19:37
704
1 Comments
Эвертон, Вердер и Аякс претендуют на футболиста Шахтера и сборной Украины
shakhtar.com. Ефим Конопля

26-летний фулбек Ефим Конопля может вскоре покинуть «Шахтер» и перебраться в другой клуб.

За ситуацией вокруг футболиста внимательно следят английский «Эвертон», немецкий «Вердер» и нидерландский «Аякс».

Бременский клуб уже провел переговоры, однако в немецкой Бундеслиге есть и другие претенденты на Коноплю.

Контракт Конопли с «Шахтером», по данным Transfermarkt, истекает 30 сентября, по причине чего вскоре он окажется незащищенным и футболист получит возможность самостоятельно решать вопрос о своем будущем.

На счету Конопли 26 матчей за национальную сборную Украины, в футболке которой фулбек отличился 2 забитыми мячами.

Ранее Sport.ua сообщал, что Конопля может уйти в «Вердер» уже этой зимой за компенсацию в 2-3 миллиона евро.

По теме:
Оболонь согласовала контракт с экс-игроком Карпат и ищет защитника
Стало известно, какую зарплату Ковалец может получить в Эпицентре
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
Ефим Конопля Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Эвертон Аякс Вердер трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Алексей Сливченко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 9
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14 января 2026, 14:15 1
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением

Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа

Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»
Футбол | 14.01.2026, 18:57
Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»
Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Футбол | 14.01.2026, 07:00
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Отаман
Дуже добре
Ответить
0
Популярные новости
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 10
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем