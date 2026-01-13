Шахтер получил предложение по вингеру. Горняки дали ответ

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Лукас Феррейра привлекает внимание «Коринтианса». Об этом сообщает Фелипе Силва.

По информации источника, бразильский клуб предложил представителю Украинской Премьер-лиги аренду 19-летнего футболиста, на что «горняки» ответили отказом. «Коринтианс» продолжит следить за Феррейрой.

В текущем сезоне Лукас Феррейра провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что испанский гранд нацелился на звезду «Шахтера».