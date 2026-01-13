Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер получил предложение по вингеру. Горняки дали ответ
Бразилия
13 января 2026, 20:24 |
Шахтер получил предложение по вингеру. Горняки дали ответ

Лукас Феррейра привлекает внимание «Коринтианса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Лукас Феррейра привлекает внимание «Коринтианса». Об этом сообщает Фелипе Силва.

По информации источника, бразильский клуб предложил представителю Украинской Премьер-лиги аренду 19-летнего футболиста, на что «горняки» ответили отказом. «Коринтианс» продолжит следить за Феррейрой.

В текущем сезоне Лукас Феррейра провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что испанский гранд нацелился на звезду «Шахтера».

Лукас Феррейра Шахтер Донецк Коринтианс трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
