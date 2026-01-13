«Он очень хорош». Испанский гранд нацелился на звезду Шахтера
«Атлетико» хочет подписать Эгиналду
Испанские журналисты Хорхе Пикон и Рубен Урия рассказали об интересе мадридского «Атлетико» к вингеру донецкого «Шахтера» Эгиналду.
«Я собираюсь рассказать об игроке, который среди прочих нравится мадридскому «Атлетико». Это игрок донецкого «Шахтера» Эгиналду», – сказал Пикон в эфире подкаста ElDesmarket от Mediaset Infinity. Журналист добавил, что мадридский клуб следит за бразильским вингером уже некоторое время.
«Он – очень хороший, быстрый, имеет отличное голевое чутье, может играть на позиции вингера или второго нападающего… Он – достаточно хороший, и да, за ним следят уже некоторое время», – добавил Урия.
Сообщалось, что «Шахтер» может продать Эгиналду за 15 млн евро.
