Йожеф САБО: «Будет сложно. Они потеряли своего лучшего футболиста»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мнением о борьбе команд за медали в элитном дивизионе чемпионата Украины, а также оценил шансы киевского «Динамо» под руководством Игоря Костюка.

– Сможет ли «Динамо» составить конкуренцию лидерам?

– Не открою ничего нового, если скажу, что фаворитами будут те команды, которые находятся наверху. Это ЛНЗ, «Шахтер» и «Полесье». Не хочется, чтобы «Динамо» упало в середину таблицы. Надеюсь, что киевляне смогут подтянуться к зоне лидеров. Все остальные, будто бы потенциальные претенденты на медали, грызутся между собой, поэтому пьедестала им не видеть.

Естественно, что главный претендент на медали это «Шахтер». Однако я уже не раз говорил, что бразильцы «горняков» не всегда на 100% отдаются в чемпионате. При этом не стоит забывать, что команде Арды Турана еще придется выступать в Лиге конференций, а это дополнительные и изнурительные переезды и перелеты.

– ЛНЗ может пройти и вторую часть дистанции на таком же ходу?

– Трудно сказать. Им будет сложно, не имея такого опыта. Они потеряли, возможно, лучшего своего футболиста Проспера Оба. И не факт, что новички сразу смогут оправдать возлагаемые на них надежды. Хотя пять очков от «Полесья» и девять – от «Динамо» достаточно солидный отрыв, – считает Сабо.

