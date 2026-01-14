Арбелоа выбрал стартового вратаря на свой дебютный матч во главе Реала
Лунин сыграет против «Альбасете»
Украинский голкипер Андрей Лунин получит игровую практику в Кубке Испании.
Как сообщает испанское издание Diario As, новоиспеченный главный тренер «королевского клуба» Альваро Арбелоа уже внутренне подтвердил в структуре «Реала», что именно Лунин будет основным вратарем команды в матче Кубка Короля против «Альбасете».
Таким образом, украинец будет защищать ворота мадридцев в первом матче Арбелоа на посту наставника «Реала».
Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.
❗️ Alvaro Arbeloa has confirmed internally that Andriy Lunin will start the Copa del Rey games.— Madrid Universal (@MadridUniversal) January 14, 2026
— @diarioas pic.twitter.com/An4VT3bK7g
