Арбелоа выбрал стартового вратаря на свой дебютный матч во главе Реала

Украинский голкипер Андрей Лунин получит игровую практику в Кубке Испании.

Как сообщает испанское издание Diario As, новоиспеченный главный тренер «королевского клуба» Альваро Арбелоа уже внутренне подтвердил в структуре «Реала», что именно Лунин будет основным вратарем команды в матче Кубка Короля против «Альбасете».

Таким образом, украинец будет защищать ворота мадридцев в первом матче Арбелоа на посту наставника «Реала».

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.