14 января 2026, 10:30 |
Арбелоа выбрал стартового вратаря на свой дебютный матч во главе Реала

Лунин сыграет против «Альбасете»

Арбелоа выбрал стартового вратаря на свой дебютный матч во главе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин получит игровую практику в Кубке Испании.

Как сообщает испанское издание Diario As, новоиспеченный главный тренер «королевского клуба» Альваро Арбелоа уже внутренне подтвердил в структуре «Реала», что именно Лунин будет основным вратарем команды в матче Кубка Короля против «Альбасете».

Таким образом, украинец будет защищать ворота мадридцев в первом матче Арбелоа на посту наставника «Реала».

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.

