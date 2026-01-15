Президент клуба УПЛ нашел негатив в победе над Динамо: «К сожалению…»

Президент СК Полтава Сергей Иващенко вспомнил о победе своего клуба над киевским Динамо (2:1) в матче 14 тура Украинской Премьер-лиги.

– Удалось ли достойно вознаградить команду за победу над «Динамо»? Не боитесь ли, что она эмоционально перекроет более существенные проблемы с результатами и игрой?

– Игра с «Динамо» важна, и мы смогли взять три очка. Но ребята получили премиальные в обычном объеме. Я им сказал: останетесь в УПЛ – получите дополнительные вознаграждения.

С точки зрения турнирной борьбы для нас были более важны следующие игры – с «Эпицентром» и «Движением», поскольку эти команды располагаются рядом в турнирной таблице и являются конкурентами в борьбе за сохранение прописки.

К сожалению, пожалуй, эйфория от победы над «Динамо» перекрыла те моменты, когда нужно было готовиться посерьезнее к более важным играм. Мы у них проиграли и потеряли шесть очков в матчах с прямыми конкурентами за сохранение места в Премьер-лиге, – сказал функционер.

В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.