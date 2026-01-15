Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк даст шанс проявить себя футболисту, которого хочет продать Суркис
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 05:32
302
1

Бленуце поедет на сборы вместе с киевлянами

1 Comments
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Румынские СМИ сообщили о дальнейших планах киевского «Динамо» в отношении нападающего Владислава Бленуце.

По информации портала golazo.ro, форвард отправится на зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «бело-синими», однако присоединится к команде не в Киеве.

Отмечается, что футболист не проходил плановое медобследование вместе с основной группой игроков в столице Украины. Ожидается, что Бленуце воссоединится с «Динамо» в Кишиневе, откуда команда чартерным рейсом отправится в Турцию на подготовительный сбор. Румынский нападающий получит шанс проявить себя перед тренерским штабом уже непосредственно на сборах.

Источник: Черноморец продолжит аренду игрока, который на контракте с Динамо
ФОТО. Полесье прибыло в Испанию. Состав команды на зимние сборны
Клуб Украинской Премьер-лиги вышел из отпуска без двоих легионеров
Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Олийченко Источник: GOLAZO.ro
