Костюк даст шанс проявить себя футболисту, которого хочет продать Суркис
Бленуце поедет на сборы вместе с киевлянами
Румынские СМИ сообщили о дальнейших планах киевского «Динамо» в отношении нападающего Владислава Бленуце.
По информации портала golazo.ro, форвард отправится на зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «бело-синими», однако присоединится к команде не в Киеве.
Отмечается, что футболист не проходил плановое медобследование вместе с основной группой игроков в столице Украины. Ожидается, что Бленуце воссоединится с «Динамо» в Кишиневе, откуда команда чартерным рейсом отправится в Турцию на подготовительный сбор. Румынский нападающий получит шанс проявить себя перед тренерским штабом уже непосредственно на сборах.
