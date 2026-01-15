Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити нашел неожиданную замену Пепу Гвардиоле
Испания
Манчестер Сити нашел неожиданную замену Пепу Гвардиоле

Клуб может возглавить Хаби Алонсо

Манчестер Сити нашел неожиданную замену Пепу Гвардиоле
Хаби Алонсо снова оказался в центре внимания на тренерском рынке Европы. Несмотря на уход из «Реала», испанский специалист сохраняет высокий авторитет, а его кандидатуру серьезно рассматривают гранды АПЛ.

По информации испанских СМИ, интерес к Алонсо проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В Англии убеждены, что баск готов работать с топ-звездами и возглавить амбициозный проект. На «Энфилде» сомневаются в стабильности результатов Арне Слота, тогда как в Манчестере готовятся к возможному уходу Пепа Гвардиолы и уже выбрали Хаби его заменой.

Сам Алонсо не скрывает желания попробовать себя в Премьер-лиге и открыть новый этап тренерской карьеры.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
