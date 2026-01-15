Манчестер Сити нашел неожиданную замену Пепу Гвардиоле

Хаби Алонсо снова оказался в центре внимания на тренерском рынке Европы. Несмотря на уход из «Реала», испанский специалист сохраняет высокий авторитет, а его кандидатуру серьезно рассматривают гранды АПЛ.

По информации испанских СМИ, интерес к Алонсо проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В Англии убеждены, что баск готов работать с топ-звездами и возглавить амбициозный проект. На «Энфилде» сомневаются в стабильности результатов Арне Слота, тогда как в Манчестере готовятся к возможному уходу Пепа Гвардиолы и уже выбрали Хаби его заменой.

Сам Алонсо не скрывает желания попробовать себя в Премьер-лиге и открыть новый этап тренерской карьеры.