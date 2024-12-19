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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 03:32 | Обновлено 19 декабря 2024, 03:37
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0

Названы лучшие игрок и тренер 17-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – форвард «Оболони» Ростислав Тарануха и коуч «Полесья» Имад Ашур

19 декабря 2024, 03:32 | Обновлено 19 декабря 2024, 03:37
46
0
Названы лучшие игрок и тренер 17-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Оболонь. Ростислав Тарануха

Украинская премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 17-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 17-го тура назвали форварда Ростислава Тарануху (Оболонь) – героя матча с Рухом (3:1), на счету которого победный гол и результативный пас при счете 2:1.

Лучшим тренером 17-го тура группа из 28 экспертов признала Имада Ашура, который во главе Полесья во второй раз в сезоне победил Шахтер (1:0).

В топ-5 игроков вошли Хрвое Илич (Кривбасс), Петар Мичин (Заря) и Мухаррем Яшари (ЛНЗ). В тройке лучших тренеров оказались Сергей Шищенко (Оболонь) и Юрий Вернидуб (Кривбасс).

В общей сложности эксперты вспоминали 22 футболистов и 8 тренеров на звание героев 17-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную.

Символическая сборная 17-го тура УПЛ

Вратарь: Владимир Маханьков (Кривбасс)

Защитники: Богдан Михайличенко (Полесье), Валерий Бондаренко (Колос), Денис Попов (Динамо), Андрей Понедельник (Кривбасс)

Полузащитники: Сидней (Левый Берег), Муххарем Яшари (ЛНЗ), Хрвое Илич (Кривбасс), Петар Мичин (Заря), Егор Твердохлеб (Кривбасс)

Нападающий: Ростислав Тарануха (Оболонь)

Главный тренер: Имад Ашур (Полесье)

Запас: Георгий Бущан (Динамо), Олег Кудрик (Полесье), Иван Пахолюк (Колос), Лукас Тейлор (Полесье), Александр Романчук (Кривбасс), Владислав Приймак (Оболонь), Андрей Акимов (Левый Берег), Яков Башич (Заря), Владислав Великан (Колос), Алексей Гуцуляк (Полесье), Константин Бычек (Оболонь), Виктор Близниченко (Оболонь), Владислав Ванат (Динамо), Джованни Боливар (Колос)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ростислав Тарануха Имад Ашур Юрий Вернидуб Сергей Шищенко Владимир Маханьков Богдан Михайличенко Валерий Бондаренко Денис Попов Андрей Понедельник Сиднней Силва Сантос Мухаррем Яшари Хрвое Илич Петар Мичин Егор Твердохлеб Георгий Бущан Олег Кудрик Иван Пахолюк Лукас Тейлор Александр Романчук (1999) Владислав Приймак Андрей Якимив Яков Башич Владислав Велетень Алексей Гуцуляк Константин Бычек Виктор Близниченко Джованни Боливар Владислав Ванат
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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