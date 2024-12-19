Верес определился с новым техническим спонсором на следующий сезон

Представитель Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» официально объявил имя нового технического спонсора на сезон-2025/26.

Будет одевать клуб со следующего сезона украинский бренд Buntar. Решение поддержали члены наблюдательного совета команды.

«Мы анализировали разные варианты, было много предложений. Качество – действительно одинаковое, цены – разные. Мне интересна история сотрудничества с такой гибкой в ​​принятии решений местной компанией. У них хороший опыт. Производство расположено в Ровно. И их предложение было самым дешевым. У нас пока нет макетов. В течение месяца будут первые образцы.

Пока есть предложение, чтобы основной комплект формы, как это было когда-то, снова был комбинированным красно-черным. Запасной – с использованием белого, черного и красного цветов. А третий – цвета цветка вереск. Также надеемся, уже весной получить первую продукцию для нашего фан-шопа», – высказался президент «Вереса» Иван Надеин.

Сейчас клуб сотрудничает с брендом Kelme, однако стороны решили не продлевать партнерское соглашение.