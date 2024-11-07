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Украина. Премьер лига
07 ноября 2024, 12:49 |
141
0

Новый этап в клубе. Верес находится в поисках нового технического партнера

Коллектив УПЛ огласил о сборе заявок

07 ноября 2024, 12:49 |
141
0
Новый этап в клубе. Верес находится в поисках нового технического партнера
ФК Верес

Ровенский «Верес» объявил о поисках нового технического спонсора. Соглашение с действующим партнером брендом Kelme подходит к своему логическому завершению.

Клуб Украинской Премьер-лиги запустил онлайн-сбор заявок на место спонсора, который разработает форму для команды на следующий сезон.

«Верес объявляет о старте сбора заявок на нового технического партнера с сезона 2025/2026!

Верес в поиске партнера для разработки новой игровой формы со старта сезона 2025/2026.

Возможно, именно вы и ваша компания хотят присоединиться к семье Народного клуба Верес.

Тогда заполняйте коротенькую гугл-форму и ждите, пока с вами сконтактируют!», – написал клуб в социальных сетях.

На сегодня ровенский клуб занимает десятое место в турнирной таблице национального чемпионата. В активе коллектива 12 баллов за 12 матчей.

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига спонсоры
Андрій Вітренко Источник: Instagram
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