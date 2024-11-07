Новый этап в клубе. Верес находится в поисках нового технического партнера

Ровенский «Верес» объявил о поисках нового технического спонсора. Соглашение с действующим партнером брендом Kelme подходит к своему логическому завершению.

Клуб Украинской Премьер-лиги запустил онлайн-сбор заявок на место спонсора, который разработает форму для команды на следующий сезон.

«Верес объявляет о старте сбора заявок на нового технического партнера с сезона 2025/2026!

Верес в поиске партнера для разработки новой игровой формы со старта сезона 2025/2026.

Возможно, именно вы и ваша компания хотят присоединиться к семье Народного клуба Верес.

Тогда заполняйте коротенькую гугл-форму и ждите, пока с вами сконтактируют!», – написал клуб в социальных сетях.

На сегодня ровенский клуб занимает десятое место в турнирной таблице национального чемпионата. В активе коллектива 12 баллов за 12 матчей.