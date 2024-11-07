Новый этап в клубе. Верес находится в поисках нового технического партнера
Коллектив УПЛ огласил о сборе заявок
Ровенский «Верес» объявил о поисках нового технического спонсора. Соглашение с действующим партнером брендом Kelme подходит к своему логическому завершению.
Клуб Украинской Премьер-лиги запустил онлайн-сбор заявок на место спонсора, который разработает форму для команды на следующий сезон.
«Верес объявляет о старте сбора заявок на нового технического партнера с сезона 2025/2026!
Верес в поиске партнера для разработки новой игровой формы со старта сезона 2025/2026.
Возможно, именно вы и ваша компания хотят присоединиться к семье Народного клуба Верес.
Тогда заполняйте коротенькую гугл-форму и ждите, пока с вами сконтактируют!», – написал клуб в социальных сетях.
На сегодня ровенский клуб занимает десятое место в турнирной таблице национального чемпионата. В активе коллектива 12 баллов за 12 матчей.
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