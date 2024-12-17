«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы

Бывший владелец «Кристалл Пелас» Саймон Джордан объяснил, почему в украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика очень мало шансов избежать дисквалификации из-за допингового скандала.

В эфире talkSPORT английский бизнесмен напомнил, что в Великобритании действует политика суровой ответственности по отношению к запрещенным препаратам. Это означает, что спортсмен несет полную ответственность за то, что было найдено в его организме, независимо от того, как вещество попало туда.

По словам Джордана, ключевым моментом в этом деле является заявление Мудрика, в котором он утверждает, что не принимал заведомо никаких запрещенных препаратов. Теперь, как отметил Саймон, Михаилу предстоит убедительно доказать этот факт. Но это, по его словам, не поможет избежать дисквалификации, а может помочь уменьшить ее срок.

«Мудрик попал под правило суровой ответственности. И это конец. Если результат допинг-пробы «В» будет аналогичен пробе «А», то это конец. Мы видели это на примере других спортсменов», – заявил Джордан.