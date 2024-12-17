Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
Англия
17 декабря 2024, 17:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 17:44
4277
9

«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы

Саймон Джордан не верит в положительный конец допингового дела украинца

17 декабря 2024, 17:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 17:44
4277
9
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший владелец «Кристалл Пелас» Саймон Джордан объяснил, почему в украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика очень мало шансов избежать дисквалификации из-за допингового скандала.

В эфире talkSPORT английский бизнесмен напомнил, что в Великобритании действует политика суровой ответственности по отношению к запрещенным препаратам. Это означает, что спортсмен несет полную ответственность за то, что было найдено в его организме, независимо от того, как вещество попало туда.

По словам Джордана, ключевым моментом в этом деле является заявление Мудрика, в котором он утверждает, что не принимал заведомо никаких запрещенных препаратов. Теперь, как отметил Саймон, Михаилу предстоит убедительно доказать этот факт. Но это, по его словам, не поможет избежать дисквалификации, а может помочь уменьшить ее срок.

«Мудрик попал под правило суровой ответственности. И это конец. Если результат допинг-пробы «В» будет аналогичен пробе «А», то это конец. Мы видели это на примере других спортсменов», – заявил Джордан.

По теме:
«Могут быть ошибки». Спортивный юрист – о деле Мудрика
«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Спецоперация россии». Эксперт нашел виновную в допинг-скандале Мудрика
Футбол | 17 декабря 2024, 14:50 31
«Спецоперация россии». Эксперт нашел виновную в допинг-скандале Мудрика
«Спецоперация россии». Эксперт нашел виновную в допинг-скандале Мудрика

Евгений Пронин посоветовал Михаилу обвинить во всем рф и Виолетту Грачеву

Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Футбол | 17 декабря 2024, 12:37 34
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика

В лондонском клубе подтвердили эту информацию и начали расследование

Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Футбол | 17.12.2024, 08:32
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Бокс | 17.12.2024, 08:21
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Когда вернется в игру. Тренер Арсенала рассказал о состоянии Зинченко
Футбол | 17.12.2024, 16:49
Когда вернется в игру. Тренер Арсенала рассказал о состоянии Зинченко
Когда вернется в игру. Тренер Арсенала рассказал о состоянии Зинченко
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Валієва отримала 4 роки бо стала брехати івсі судді ржали коли вона розказувала як з дідусем пекла пиріг і ліки випадково туди впали 
Ответить
0
Олександр
Срна отримав 17 місяців і потім закінчив грати але він був старий .мудрик отримає пару років це зрозуміло .але йому буде 25 років .топи не візьмуть навіть без скандалу .але десь в Бельгії чи навіть в Україні буде догравати .Зараз контракт з челсі буде розірваний і зарплатню більше не побачить 
Ответить
0
AK.228
Ну конец и конец… Мудрик один из тысяч тысяч футболистов… просто он наш и поэтому жалко
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Stan S.
Может это какой-то "хитрый ход" от клуба чтобы избавиться от него и не платить ему по контракту, 
Ответить
-4
Hungarian 4 sticks🤣
Может быть большой конец, а может быть и маленький) у кого как, вот у меня большой в штаниках☝️
Ответить
-8
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
16.12.2024, 10:01 1
Футбол
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 14
Футбол
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 29
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 42
Футбол
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
16.12.2024, 16:42
Бокс
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
17.12.2024, 09:31
Бокс
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем