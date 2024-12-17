Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг

Украинский журналист Владимир Зверов подтвердил информацию о проваленном тесте Михаила Мудрика на допинг, объяснив, что может спасти Михаила от длительного бана.

«Я довольно много общался с представителями украинских антидопинговых агентств. Они мне немного объясняли, как это все происходит. Если у спортсмена взяли на допинг пробу А, а она оказалась положительной, то очень мало шансов, что проба В даст результат отрицательный.

Если проба А дала положительный результат, спортсмен имеет право попросить для открывания пробу В. Или он может не просить, отказаться и признать свою вину.

Если проба «А» дала положительный результат, а спортсмен чувствует, что он виноват, где-то он понимает, что у него в крови может быть запрещен препарат, тогда он отказывается от пробы «В». Это может квалифицироваться как то, что спортсмен идет навстречу следствию. Это может повлиять на наказание.

Но если и проба «В» дала положительный результат, что происходит чаще всего, это официально называется нарушением антидопинговых правил. И это может быть дисквалификация на 4 года. Насколько я сейчас понимаю, максимум, угрожающий Мудрику – дисквалификация на 4 года. Если попытка «В» даст отрицательный результат, то он не виноват, дело будет закрыто», – сказал Зверов.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.