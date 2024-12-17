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Англия
17 декабря 2024, 09:26 | Обновлено 17 декабря 2024, 09:31
6089
8

Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг

Остается надеяться только на пробу «B»

17 декабря 2024, 09:26 | Обновлено 17 декабря 2024, 09:31
6089
8
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский журналист Владимир Зверов подтвердил информацию о проваленном тесте Михаила Мудрика на допинг, объяснив, что может спасти Михаила от длительного бана.

«Я довольно много общался с представителями украинских антидопинговых агентств. Они мне немного объясняли, как это все происходит. Если у спортсмена взяли на допинг пробу А, а она оказалась положительной, то очень мало шансов, что проба В даст результат отрицательный.

Если проба А дала положительный результат, спортсмен имеет право попросить для открывания пробу В. Или он может не просить, отказаться и признать свою вину.

Если проба «А» дала положительный результат, а спортсмен чувствует, что он виноват, где-то он понимает, что у него в крови может быть запрещен препарат, тогда он отказывается от пробы «В». Это может квалифицироваться как то, что спортсмен идет навстречу следствию. Это может повлиять на наказание.

Но если и проба «В» дала положительный результат, что происходит чаще всего, это официально называется нарушением антидопинговых правил. И это может быть дисквалификация на 4 года. Насколько я сейчас понимаю, максимум, угрожающий Мудрику – дисквалификация на 4 года. Если попытка «В» даст отрицательный результат, то он не виноват, дело будет закрыто», – сказал Зверов.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Владимир Зверов Михаил Мудрик допинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 8
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Микола Унгурян
враховуючи його вік то 4 роки це ще не кінець кар'єрі.
правда кому він буде потрібен тоді? прийдеться починати знову спочатку
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+1
contr
Це кацапка насипала в чай ! Нехай радується що не Новічок 😫😫😫
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0
Tea with milk
Точно как в Фейсбуке. )  Где лучше принять замечание.  А если начнёшь обжаловать что птн хло, то тебя отправят в бан.
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0
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Pavel_i_CO
Звані Рєнату!!!
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0
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Burevestnik
подивіться на сучасне фото Леоненка.
таким буде Мудрик через 4 роки... 
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-2
Saar
Допінг в спорті - це шахрайство! Хай несе покарання, якщо свідомо винен!
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-5
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