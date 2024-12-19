Ливерпуль следит за звездой сборной Украины в ЛЧ. Скоро может быть трансфер

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Tbrfootball, главными фаворитами на подписание украинца являются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Отмечается, что скауты обоих клубов внимательно следили за украинцем в матче Лиги чемпионов против «ПСВ» (2:3). Оба клуба активизируют свои попытки в трансфере Судакова летом 2025 года.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.