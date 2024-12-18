Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Наставник Челси Энцо Мареска на пресс-конференций перед матчем Лиги конференции против Шемрок Роверс сразу же получил вопрос по поводу ситуации вокруг положительной допинг-пробы украинского вингера Михаила Мудрика.

«По поводу Мудрика есть заявление клуба. Больше добавить нечего, кроме того, что мы все поддерживаем и верим в Мишу. Есть общая поддержка. Мы доверяем Мише. Когда случаются такие вещи, то ты должен полностью поддерживать игрока. Мудрик – игрок Челси, он один из игроков нашей команды, я с ним на контакте».

«Пока нет информации, сколько может длиться ситуация с расследованием. Такое в футболе случается не впервые, мы знаем, что нужно делать. Конечно, мы все расстроены, но мы здесь, чтобы поддержать Мишу. Он не может тренироваться, мы ждем, а клуб оказывает Мудрику поддержку».

«Тут дело не конкретно в Мудрике. Любой игрок, с которым такое случается, нуждается в поддержке. Не имеет значения, ему 20 или 30 лет, он украинец, итальянец или англичанин. Всем нужна поддержка. Дело не в Михаиле, его возрасте или его родной стране».

«Не помню, что такое происходило в моей карьере раньше. Но подобное случалось не только с молодыми, но и с опытными спортсменами. Я тут, чтобы поддержать Мишу всем, чем необходимо. Мы все верим, что Мудрик невиновен. Его карьера в Челси закончена? Я так не думаю, нет. Я думаю, что он вернется, но мы не знаем, когда это случится. Вопрос только в том, когда он вернется. Нет сомнений, что он вернется в состав. Все в Челси удивлены тем, что случилось. И огорчены».

«Допинг в футболе? Я считаю, что в дни моей карьеры игрока футбол был чистым. И он остается таким сейчас. Но отдельные ситуации случались в прошлом и будут случаться в будущем», – сказал Мареска.