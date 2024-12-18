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  4. «Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана
Англия
18 декабря 2024, 20:11 |
2090
2

«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана

Вице-президент «Металлиста» шокирован допинг-скандалом

18 декабря 2024, 20:11 |
2090
2
«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана
Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

– Я, честно говоря, был шокирован. Пусть там есть каких-то 5% шансов, но все же надеюсь, что проба «Б» будет отрицательной – и что это все просто недоразумение.

– Возможно, вам уже удалось пообщаться с Михаилом после этого инцидента?

– Знаете, мы с Мишей в последнее время не общаемся. Но это наши личные отношения, я думаю, мы разберемся. Что касается допинг-теста, то я знаю Мишу много лет. Он будет 25 часов в сутки тренироваться, но никогда сознательно не примет запрещенный препарат.

– Сейчас пошло уже много версий, в том числе и про сборную, и про персональных тренеров. Раньше вообще возникали какие-то инциденты с командными врачами/тренерами на фоне этих дополнительных нагрузок, которые любит Мудрик?

– Никогда не было у него этих историй. В Англии тяжелее играть из-за большого количества единоборств. Понятно, что он хотел стать сильнее, поэтому упорно работал, шел к своей цели. Хочет быть лучшим, хочет играть в составе. То, что он может тренироваться 7 раз в день – могу подтвердить. Даже 10 раз. А то, что сознательно принял запрещенный препарат, никогда не поверю.

– Вы хорошо знаете Мудрика и его характер. Если он все же получит определенную дисквалификацию, то насколько серьезным ударом это для него будет? Как он с этим будет справляться?

– Конечно, это будет большим ударом для него, но зная Мишу и его характер, то я уверен, что все будет хорошо. Я уверен, что он умышленно этого не делал. Миша – сильный человек. Думаю, что он со всем справится. Он точно вернется на свой уровень, как бы ни сложилась ситуация.

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Евгений Красников допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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easterly
так, краскін перший пішов. хто далі?)))
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0
Отаман
Все буде добре🥳
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-1
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