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Испания
18 декабря 2024, 21:19 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:22
856
2

Зимняя распродажа. Барселона может продать четырех игроков

Рональд Араухо, Ферран Торрес, Ансу Фати и Эктор Форт могут покинуть столицу Каталонии

18 декабря 2024, 21:19 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:22
856
2
Зимняя распродажа. Барселона может продать четырех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Испанский клуб «Барселона» зимой может продать Рональда Араухо, Феррана Торреса, Ансу Фати и Эктора Форта, сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонцы не рассчитывают на трех из четырех этих игроков. Также, как сообщает источник, Рональд Араухо, который недавно вернулся после травмы, из-за своей высокой трансферной стоимости поможет решить многие финансовые проблемы клуба. «Барселона» считает, что уход звездного уругвайца не станет проблемой для команды.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Араухо в 70 миллионов евро. 18-летний Форт оценивается в 10 миллионов евро, Ферран Торрес - в 30 миллионов, а трансферная стоимость Ансу Фати составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Рональдом Араухо.

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Рональд Араухо Ферран Торрес Ансу Фати Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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valerafan1
На вихід потрібно тренера. Ганьба такій Барселоні.
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