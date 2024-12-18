Зимняя распродажа. Барселона может продать четырех игроков

Испанский клуб «Барселона» зимой может продать Рональда Араухо, Феррана Торреса, Ансу Фати и Эктора Форта, сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонцы не рассчитывают на трех из четырех этих игроков. Также, как сообщает источник, Рональд Араухо, который недавно вернулся после травмы, из-за своей высокой трансферной стоимости поможет решить многие финансовые проблемы клуба. «Барселона» считает, что уход звездного уругвайца не станет проблемой для команды.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Араухо в 70 миллионов евро. 18-летний Форт оценивается в 10 миллионов евро, Ферран Торрес - в 30 миллионов, а трансферная стоимость Ансу Фати составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Рональдом Араухо.