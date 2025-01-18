Australian Open18 января 2025, 16:50 |
205
0
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Украинка вылетела из АО-25. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Australian Open 2025
18 января 2025, 16:50 |
205
0
18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) проиграла 7-й ракетке мира Елене Рыбакиной (Казахстан) в 1/16 финала Australian Open 2025.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу казахстанки за 1 час и 30 минут.
Рыбакина дважды брала медицинский тайм-аут. После завершения встречи она заявила, что ее тревожила поясница.
Видеообзор матча Даяна Ястремская – Елена Рыбакина
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 января 2025, 02:19 0
Тедди Атлас считает, что Фьюри сделал все правильно
Теннис | 18 января 2025, 11:59 71
Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини
Футбол | 17.01.2025, 22:15
Другие виды | 18.01.2025, 14:58
Теннис | 18.01.2025, 14:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2025, 18:49 4
Бокс
17.01.2025, 13:57 6
17.01.2025, 14:37 50
17.01.2025, 01:48 1
18.01.2025, 08:39 1
17.01.2025, 11:43 12
17.01.2025, 17:28 9