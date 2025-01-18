Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Украинка вылетела из АО-25. Видеообзор

18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) проиграла 7-й ракетке мира Елене Рыбакиной (Казахстан) в 1/16 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу казахстанки за 1 час и 30 минут.

Рыбакина дважды брала медицинский тайм-аут. После завершения встречи она заявила, что ее тревожила поясница.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Елена Рыбакина