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  4. Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Украинка вылетела из АО-25. Видеообзор
Australian Open
18 января 2025, 16:50 |
205
0

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Украинка вылетела из АО-25. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Australian Open 2025

18 января 2025, 16:50 |
205
0
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Украинка вылетела из АО-25. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) проиграла 7-й ракетке мира Елене Рыбакиной (Казахстан) в 1/16 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу казахстанки за 1 час и 30 минут.

Рыбакина дважды брала медицинский тайм-аут. После завершения встречи она заявила, что ее тревожила поясница.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Елена Рыбакина

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Даяна Ястремская Елена Рыбакина теннисные видеообзоры видео Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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