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  4. «Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика
Италия
18 января 2025, 12:23 |
609
6

«Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика

Украинский нападающий «Ромы» отличился в воротах «Дженоа»

18 января 2025, 12:23 |
609
6
«Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 17 января, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играли на Стадио Олимпико в Риме. Хозяева поля победили со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий римлян Артем Довбик провел на поле 85 минут и отметился голом. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:

«Забивает легкий гол в двух шагах от ворот соперника. Однако он остается слишком отдаленным от игры. Он может и должен сделать больше».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.

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Дмитро Вус Источник
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Ну вообще-то третий гол забили, отдавая передачу на Довбика, серия рикошетов и залетело. Правильно говорил какой-то журналист, что Довбик выполняет кучу работы без мяча. Конечно, он может лучше, но его польза для команды неоспорима.
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+4
androma
Довбик коли отримує мяч, замість того щоб рватись до воріт суперника, віддає його партнеру а сам вже без мяча мчить в штрафну, надіючись що партнери обіграють захист а там вже як мяч ляже.  З таким футболом довго не протягне
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0
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andre_lui
До Довбика чомусь так багато вимог і критики. Може й зробить більше, але й так робить не мало, а оцінки занижені. На флешскоре подивився статистику по серії А, Довбик на 6-7 місцях (7 голів + 2 паси у обох) разом з Лаутаро Мартінесом. Але у Довбика середня оцінка 6.6, а у Лаутаро 7.  Та й взагалі 6,6 і менше зустрічається лише з 53 місця і нижче. У всіх інших із гіршими, значно гіршими показниками ніж у Артема середня оцінка вища, а то й значно вища. Це неадекватність. Тим паче за нього не платили як за Антоні чи Де Йонга і зарплата у нього не як у Мбаппе...
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0
Vitaly Kozak
Що Довбик, що Яремчук - гравці повільні, незграбні, погано обробляють м'ячі, але мають масу і сильний удар. Обігрувати, дриблінгувати, прискорюватись - то не для них. Їм як на блюдечко потрібно м'яч виносити - в прохід, на ногу або прямо на голову навішувати і щоб суперники в цей час були не поруч або слабо боролись. Такі вже у нас форварди.
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-2
Перший Серед Рівних
бездарне дерево забиває як завжди з лінії пустих воріт
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-5
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