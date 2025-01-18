«Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика
Украинский нападающий «Ромы» отличился в воротах «Дженоа»
В пятницу, 17 января, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».
Команды играли на Стадио Олимпико в Риме. Хозяева поля победили со счетом 3:1.
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Украинский нападающий римлян Артем Довбик провел на поле 85 минут и отметился голом. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:
«Забивает легкий гол в двух шагах от ворот соперника. Однако он остается слишком отдаленным от игры. Он может и должен сделать больше».
В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.
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