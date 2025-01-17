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Чемпионат Англии
Брентфорд
18.01.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 января 2025, 15:04 |
46
0

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 17:00 матч чемпионата Англии

17 января 2025, 15:04 |
46
0
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Ливерпуль

В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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