Англия17 января 2025, 15:04 |
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Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 17:00 матч чемпионата Англии
17 января 2025, 15:04 |
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В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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