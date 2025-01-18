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Чемпионат Англии
Брентфорд
18.01.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
18 января 2025, 10:05 |
150
0

Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 января в 17:00 по Киеву

18 января 2025, 10:05 |
150
0
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

18 января на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда не так давно поднялась в АПЛ. Но сразу же запомнилась там своим стремлением играть открыто, в атакующем стиле. Во многом это было основано на результативности Айвена Тоуни на острие. Но немалую часть прошлого сезона пришлось провести без бомбардира, что отсиживал длительную дисквалификацию за увлечение азартными играми. Но ничего, Томас Франк справился, сумев набрать достаточно очков, чтобы избежать падения в Чемпионшип. Так что вполне разумно под закрытие летнего окна довольно возрастного нападающего выгодно продали на Ближний Восток. И достаточно безболезненно пережили его уход. Правда, пчелки оказались сильными дома, но почти беззубыми в гостях. В целом, получалось держаться среди уверенных середняков. В кубке с Плимутом, правда, ухитрились проиграть. Зато с Манчестер Сити за последние десять минут отыгрались с 0:2 на ничью.

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Ливерпуль

Клуб блестяще заканчивал 2024-й год. Особенно если вспомнить, с какой тревогой ждали ухода Клоппа. Но его преемник, Слот, не просто не допустил падения результатов мерсисайдцев. В Лиге чемпионов у англичан пока стопроцентный результат из 6 побед. Да и в АПЛ получалось уверенно лидировать, хотя в декабре были только ничьи с Ньюкаслом и Фулхэмом. Новыми неудачами начался 2025-й год. Сначала с откровенно кризисным Манчестер Юнайтед сыграли только вничью, потом первый полуфинал Кубка Лиги проиграли не менее проблемному Тоттенхэму. В кубке с Аккрингтон, конечно, покуражились. Но в прошлом туре с вышедшим на пик Ноттингем Форест долго отставали в счете и закончили 1:1.

Статистика личных встреч

2:0 в августе стали четвертым кряду успехом красных в очных поединках с этим соперником из Лондона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Томаса Франка даже дома зацепятся за очки. Мерсисайдцы мотивированы турнирной ситуацией и выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
18 января 2025 -
17:00
Ливерпуль
Фора Ливерпуля (-1) 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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