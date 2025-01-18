Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Чемпионат Англии
Вест Хэм
18.01.2025 17:00 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2025, 18:58 |
397
4

Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч

Состоялось три матча в АПЛ

18 января 2025, 18:58 |
397
4
Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 18 декабря, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» в Лондоне благодаря дублю Дарвина Нуньеса на последних минутах минутах обыграл «Брентфорд». Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В параллельных поединках «Фулхэм» сумел переиграть «Лестер», а «Кристал Пэлас» был сильнее «Вест Хэма».

АПЛ. 22-й тур, 18 января.

Брентфорд – Ливерпуль – 0:2
Гол: Нуньес, 90+1, 90+3.

Брентфорд – Флеккен, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Роэрслев, Янельт (Шаде, 66), Нергор, Ярмолюк, Дамсгор (Йенсен, 81), Мбемо, Висса.

Ливерпуль – Алиссон, Цимикас (Робертсон, 65), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Джонс, 80), Гравенберх, Гакпо, Собослаи (Эллиот, 80), Салах, Диас (Нуньес, 65).

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Матета, 48, 89.

Удаление: Мавропанос, 80.

Лестер – Фулхэм – 0:2
Голы: Смит-Роу, 48, Траоре, 68.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

По теме:
Ни одного одноклубника. Легенда Ливерпуля назвал своих двух любимых игроков
Арсенал не проигрывает дома в АПЛ 13 матчей подряд
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Арсенал – Астон Вилла
Кристал Пэлас Вест Хэм Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Лестер Фулхэм Дарвин Нуньес
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
Футбол | 18 января 2025, 15:02 20
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ

Владимир Бражко может сменить клубную прописку

Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Теннис | 18 января 2025, 07:10 6
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025

Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах выбили шестых сеяных Мертенс и Перес

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Хоккей | 18.01.2025, 00:10
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Футбол | 17.01.2025, 22:15
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Футбол | 18.01.2025, 18:33
Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😸
Я так і думав, що Ліверпуль на прикінці заб'є, це вже звичне явище для них, але не 2 за 2 хвилини  .
Неймовірно, супер!
Ответить
+1
Андрій Шевченко
Хороший матч від Ярмолюка...за один матч більше показав, чим пудрик обдовбаний за все своє перебування в членсі
Ответить
+1
pol-55
Перейшов на останні 20хв матчу,там Брентфорду потрібно було краще використати свої контри,а так віддати гру в додатковий час напевно їм *обідно*.  
Ответить
0
Donchanin
Так сталося, що дивився у рус.  варіанті Сетанти.  Мордорський коментатор весь матч розсипався у компліментах Ярмолюку.  Навіть мені дивно стало.
А Лівер так, нерви пошматував.  Фух
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 12
Футбол
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 9
Футбол
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 78
Теннис
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем