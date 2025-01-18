Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч

Сегодня, 18 декабря, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» в Лондоне благодаря дублю Дарвина Нуньеса на последних минутах минутах обыграл «Брентфорд». Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

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В параллельных поединках «Фулхэм» сумел переиграть «Лестер», а «Кристал Пэлас» был сильнее «Вест Хэма».

АПЛ. 22-й тур, 18 января.

Брентфорд – Ливерпуль – 0:2

Гол: Нуньес, 90+1, 90+3.

Брентфорд – Флеккен, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Роэрслев, Янельт (Шаде, 66), Нергор, Ярмолюк, Дамсгор (Йенсен, 81), Мбемо, Висса.



Ливерпуль – Алиссон, Цимикас (Робертсон, 65), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Джонс, 80), Гравенберх, Гакпо, Собослаи (Эллиот, 80), Салах, Диас (Нуньес, 65).

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Матета, 48, 89.

Удаление: Мавропанос, 80.

Лестер – Фулхэм – 0:2

Голы: Смит-Роу, 48, Траоре, 68.

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