Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Состоялось три матча в АПЛ
Сегодня, 18 декабря, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» в Лондоне благодаря дублю Дарвина Нуньеса на последних минутах минутах обыграл «Брентфорд». Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
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В параллельных поединках «Фулхэм» сумел переиграть «Лестер», а «Кристал Пэлас» был сильнее «Вест Хэма».
АПЛ. 22-й тур, 18 января.
Брентфорд – Ливерпуль – 0:2
Гол: Нуньес, 90+1, 90+3.
Брентфорд – Флеккен, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Роэрслев, Янельт (Шаде, 66), Нергор, Ярмолюк, Дамсгор (Йенсен, 81), Мбемо, Висса.
Ливерпуль – Алиссон, Цимикас (Робертсон, 65), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Джонс, 80), Гравенберх, Гакпо, Собослаи (Эллиот, 80), Салах, Диас (Нуньес, 65).
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Матета, 48, 89.
Удаление: Мавропанос, 80.
Лестер – Фулхэм – 0:2
Голы: Смит-Роу, 48, Траоре, 68.
INCREDIBLE!!!!! 🤯 pic.twitter.com/HEMyEEsq5y— Liverpool FC (@LFC) January 18, 2025
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