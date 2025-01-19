18.01.2025 17:00 – FT 0 : 2
Англия19 января 2025, 04:13 | Обновлено 19 января 2025, 08:39
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Вест Хэм – Кристал Пэлас – 0:2. Дубль Матета. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
19 января 2025, 04:13 | Обновлено 19 января 2025, 08:39
110
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В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас».
Встреча прошла на Лондон Стэдиум в Лондоне.
Гости победили благодаря дублю Жана-Филиппа Матета и продлили серию без поражений до 6 матчей.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Матета, 48, 89 (пен)
Удаление: Мавропанос, 80
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
80’
Константинос Мавропанос (Вест Хэм) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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