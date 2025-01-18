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Чемпионат Англии
Брентфорд
18.01.2025 17:00 – FT 0 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2025, 21:47 |
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0

Брентфорд – Ливерпуль – 0:2. Нуньес – джокер мерсисайдцев. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

18 января 2025, 21:47 |
170
0
Брентфорд – Ливерпуль – 0:2. Нуньес – джокер мерсисайдцев. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости вырвали победу благодаря дублю Дарвина Нуньеса на последних минутах. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

АПЛ. 22-й тур, 18 января.

Брентфорд – Ливерпуль – 0:2
Голы: Нуньес, 90+1, 90+3.

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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