В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

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Гости вырвали победу благодаря дублю Дарвина Нуньеса на последних минутах. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

АПЛ. 22-й тур, 18 января.

Брентфорд – Ливерпуль – 0:2

Голы: Нуньес, 90+1, 90+3.

Видеообзор матча