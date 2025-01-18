Брентфорд – Ливерпуль – 0:2. Нуньес – джокер мерсисайдцев. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Ливерпуль».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.
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Гости вырвали победу благодаря дублю Дарвина Нуньеса на последних минутах. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
АПЛ. 22-й тур, 18 января.
Брентфорд – Ливерпуль – 0:2
Голы: Нуньес, 90+1, 90+3.
Видеообзор матча
События матча
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