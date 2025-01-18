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Чемпионат Италии
Аталанта
18.01.2025 21:45 - : -
Наполи
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Италия
18 января 2025, 10:53 | Обновлено 18 января 2025, 10:54
77
1

Аталанта – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января в 21:45 по Киеву

18 января 2025, 10:53 | Обновлено 18 января 2025, 10:54
77
1
Аталанта – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда при Гасперини довольно неожиданно выросла из середняка в одного из лидеров итальянского футбола. Но потом утратила на пару лет позиции, и только в прошлом сезоне смогла вернуть их. Зато очень убедительно, не только отвоевав 4-е место в Серии А, но и выиграв Лигу Европы. Летом, в новом сезоне, старт получился не самый убедительный. Но, в том числе за счет удачного приобретения забивного Ретеги, бергамаски к концу 2024-го стали даже лидерами Кальчо, заодно неплохо проходя другие турниры, в том числе и Лигу чемпионов. Правда, в последнее время было несколько неудач. С Лацио перед Новым Годом ограничились ничьей, на Суперкубке без шансов, 0:2, уступили первому же сопернику, Интеру. А потом последовали ничьи с Удинезе и Ювентусом

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Наполи

Клуб в 2023-м году оформил скудетто. Но после неожиданного триумфа было полное разочарование в прошлом сезоне. Допускали, что титул чемпиона не сохранить, и не зря Спаллетти, автор успеха, подал в отставку еще весной того года, понимая, что его подопечные уже сдают. Но в итоге партенопеи рухнули в середину таблицы. Поднимать команду назад к лидерам в Неаполь приехал Конте. У него получается довольно противоречиво, но нельзя не признать, что даже без Осимхена вышло явно прибавить. Одно время даже было лидерство в Серии А, но потом и там сдали немного, и в кубке уже вылетели. Впрочем, 2:0 с Вероной стали пятой победой кряду. И последней при Хвиче - Кварацхелия уходит в ПСЖ.

Статистика личных встреч

У партенопеи было четыре победы кряду. Но в 2024-м он дважды проигрывал на своем поле Богине, причем с идентичным разгромным счетом 0-4.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы на успех у Гасперини значительно выше. Но его команда на спаде, и гости, что на кураже, тут не проиграют (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
18 января 2025 -
21:45
Наполи
Наполи не проиграет 1.62 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Не думаю, що Аталанта переможе.
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