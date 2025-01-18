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Чемпионат Италии
Аталанта
18.01.2025 21:45 - : -
Наполи
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Италия
18 января 2025, 09:46 |
14
0

Аталанта – Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура итальянской Серии A

18 января 2025, 09:46 |
14
0
Аталанта – Наполи. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 января, состоится поединок 18 тура итальянской Серии A, в котором будут играть «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдет в Бергамо (Италия) на поле стадиона «Джевисс», начало – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

После неожиданного домашнего поражения в ноябре (0:3) «Наполи» стремится взять реванш у «Аталанты» в Бергамо. Победа «Аталанты» в первом круге помогла им возглавить турнирную таблицу Серии А, но «адзурри» быстро вернули лидерство, воспользовавшись неудачами соперников. Начало года для «нерадзурри» оказалось трудным: поражение от «Интера» в Суперкубке Италии, а также две ничьи в чемпионате против «Удинезе» и «Ювентуса». В то же время «Наполи» продолжает серию побед, одолев «Фиорентину» и «Верону» без пропущенных голов. «Аталанта» имеет шансы потерять борьбу за Скудетто в случае нового поражения, но и «Наполи» ожидает непростой календарь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Аталанта
18 января 2025 -
21:45
Наполи
ТБ 2.5 2.14 Сделать ставку
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Аталанта Наполи Аталанта - Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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