В субботу, 18 января, состоится поединок 18 тура итальянской Серии A, в котором будут играть «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдет в Бергамо (Италия) на поле стадиона «Джевисс», начало – в 21:45 по Киеву.

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После неожиданного домашнего поражения в ноябре (0:3) «Наполи» стремится взять реванш у «Аталанты» в Бергамо. Победа «Аталанты» в первом круге помогла им возглавить турнирную таблицу Серии А, но «адзурри» быстро вернули лидерство, воспользовавшись неудачами соперников. Начало года для «нерадзурри» оказалось трудным: поражение от «Интера» в Суперкубке Италии, а также две ничьи в чемпионате против «Удинезе» и «Ювентуса». В то же время «Наполи» продолжает серию побед, одолев «Фиорентину» и «Верону» без пропущенных голов. «Аталанта» имеет шансы потерять борьбу за Скудетто в случае нового поражения, но и «Наполи» ожидает непростой календарь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи» в украинской версии сайта.