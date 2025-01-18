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Италия
18 января 2025, 23:39 | Обновлено 18 января 2025, 23:41
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0

Шестая победа Неаполя подряд. Аталанта и Наполи в Бергамо устроили шоу

Голевые качели закончились успехом команды Конте, укрепившей лидерство

18 января 2025, 23:39 | Обновлено 18 января 2025, 23:41
99
0
Шестая победа Неаполя подряд. Аталанта и Наполи в Бергамо устроили шоу
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сйте чуть позже...

Серия А. 18 тур

«Аталанта» – «Наполи» – 2:3

Голы: Ретеги, 16, Лукман, 55 – Политано, 27, Мактоминей, 40, Лукаку, 78

Предупреждения: Джимсити, 65, Руджери, 66 , Мактоминей, 76, Хин, 86 – Нерес, 42, Мактоминей, 88

«Аталанта»: Карнесеки – Скальвини (Брешианини, 83), Хин, Джимсити – Белланова, где Рон, Эдерсон, Руджери (Дзаппакоста, 68) – Самарджич (Пашалыч, 77), Лукман (Дзаньоло, 77) – Ретеги (де Кетеларе, 68)

«Наполи»: Мерет – ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера – Замбо-Ангисса, Лоботка, Мактоминей – Политано (Маццокки, 82), Лукаку (Симеоне, 84), Нерес (Спинаццола, 74)

Арбитр: Андреа Коломбо

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

АТАЛАНТА - НАПОЛИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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