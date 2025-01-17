В субботу, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джевисс», что находится в итальянском Бергамо.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Аталанта – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А