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Чемпионат Италии
Аталанта
18.01.2025 21:45 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 января 2025, 17:47 |
44
0

Аталанта – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января поединок 21-го тура итальянской Серии А

17 января 2025, 17:47 |
44
0
Аталанта – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – Наполи

В субботу, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джевисс», что находится в итальянском Бергамо.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Аталанта – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Наполи
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Аталанта Наполи смотреть онлайн чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта - Наполи
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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