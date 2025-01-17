Италия17 января 2025, 17:47 |
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Аталанта – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января поединок 21-го тура итальянской Серии А
17 января 2025, 17:47 |
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В субботу, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Джевисс», что находится в итальянском Бергамо.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Аталанта – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – НаполиСмотреть трансляцию
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