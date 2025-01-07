Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
Винисиус Жуниор и Родриго могут покинуть королевский клуб
Мадридский «Реал» готов продать двух бразильских вингеров Винисиуса Жуниора и Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, оба футболиста потеряли доверие в королевском клубе. Руководство «сливочных» разочаровалось в Винисиусе из-за его характера, а в Родриго - из-за нестабильности.
Отмечается, что также летом покинуть команду может еще один бразилец - травматичный защитник Эдер Милитао.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. На счету Родриго 5 голов и 4 ассиста в 21 матче этой кампании.
Ранее сообщалось, что «Реал» может продать Орельена Тчуамени.
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