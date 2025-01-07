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  4. Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
Испания
07 января 2025, 12:36 |
2154
3

Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения

Винисиус Жуниор и Родриго могут покинуть королевский клуб

07 января 2025, 12:36 |
2154
3
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» готов продать двух бразильских вингеров Винисиуса Жуниора и Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, оба футболиста потеряли доверие в королевском клубе. Руководство «сливочных» разочаровалось в Винисиусе из-за его характера, а в Родриго - из-за нестабильности.

Отмечается, что также летом покинуть команду может еще один бразилец - травматичный защитник Эдер Милитао.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. На счету Родриго 5 голов и 4 ассиста в 21 матче этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» может продать Орельена Тчуамени.

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Винисиус Жуниор Родриго Гоес Эдер Милитао Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 3
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DaVinci
Гнати того Вінісіуса назад на пальму. Тупа макака. Це самий гидкий футболіст у сучасному футболі.
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Перець
дивимось серіал куди продадуть Віню
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