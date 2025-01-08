Тоттенхэм официально сообщил о состоянии Бентанкура после ужасной травмы
Хавбек шпор Родриго Бентанкур травмировался в игре Кубка лиги
В среду, 8 января, проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Родриго Бентанкур получил страшную травму, пытаясь сыграть головой после подачи углового. Игрока заменили на 15-й минуте.
Пресс-служба «Тоттенхэма» сделала официальное заявление о состоянии игрока:
«Мы можем подтвердить, что Родриго в сознании, разговаривает и будет госпитализирован для дальнейших обследований».
Ранее спортивный врач высказался о травме Бентанкура.
We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 8, 2025
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