Тоттенхэм официально сообщил о состоянии Бентанкура после ужасной травмы

В среду, 8 января, проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Родриго Бентанкур получил страшную травму, пытаясь сыграть головой после подачи углового. Игрока заменили на 15-й минуте.

Пресс-служба «Тоттенхэма» сделала официальное заявление о состоянии игрока:

«Мы можем подтвердить, что Родриго в сознании, разговаривает и будет госпитализирован для дальнейших обследований».

Ранее спортивный врач высказался о травме Бентанкура.

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.