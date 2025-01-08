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Англия
08 января 2025, 23:26 | Обновлено 09 января 2025, 01:04
1298
6

Тоттенхэм официально сообщил о состоянии Бентанкура после ужасной травмы

Хавбек шпор Родриго Бентанкур травмировался в игре Кубка лиги

08 января 2025, 23:26 | Обновлено 09 января 2025, 01:04
1298
6
Тоттенхэм официально сообщил о состоянии Бентанкура после ужасной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Бентанкур

В среду, 8 января, проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Родриго Бентанкур получил страшную травму, пытаясь сыграть головой после подачи углового. Игрока заменили на 15-й минуте.

Пресс-служба «Тоттенхэма» сделала официальное заявление о состоянии игрока:

«Мы можем подтвердить, что Родриго в сознании, разговаривает и будет госпитализирован для дальнейших обследований».

Ранее спортивный врач высказался о травме Бентанкура.

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Ливерпуль Тоттенхэм травма Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм - Ливерпуль Родриго Бентанкур
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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saltim
Потеря сознания без столкновения с кем либо или с чем либо это не травма. Бред пишите. Там на инсульт больше похоже.
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