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  4. Маркевич выгнал воспитанника Шахтера из Днепра. Его вернули из-за Ротаня
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 09:42 |
1251
2

Маркевич выгнал воспитанника Шахтера из Днепра. Его вернули из-за Ротаня

Сергей Кравченко вспомнил период сотрудничества с Мироном Маркевичем

09 января 2025, 09:42 |
1251
2
Маркевич выгнал воспитанника Шахтера из Днепра. Его вернули из-за Ротаня
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший футболист национальной сборной Украины Сергей Кравченко откровенно рассказал о своем отношении к Мирону Маркевичу. Футболист признался, что специалист убрал его из «Днепра», но Сергей вернулся по приказу генерального директора.

‒ А с Маркевичем какие были отношения и какой он тренер?

‒ Не назову их плохими, прямых конфликтов никогда не было, но как только он пришел – сразу сказал через Андрея Русола, который уже занимал пост директора, что я ему не нужен. У Рамоса я был вице-капитаном и имел игровую практику, а Маркевич сразу хотел меня избавиться. Я не спрашивал его, почему так, хотя он даже не посмотрел при нем на мою игру. Я просто уехал в Волынь в аренду.

– Затем вы вернулись в Днепр. Что произошло?

‒ В то же время происходила история Ротаня с рубином летом 2014 года. Мне позвонил по телефону Андрей Стеценко и сказал возвращаться в Днепр. Я Андрею Викторовичу говорю: «А зачем мне возвращаться, если две недели назад главный тренер сказал мне, что я ему не нужен?» Ответ был, что я на контракте в Днепре и должен возвращаться.

Ну и что делать? Я всегда работал на максимум, несмотря на недоверие тренера. Потому и уехал, хотел доказать. Вышло так, что Ротань потом вернулся, знаете эту историю. Ну и мои мысли снова: «У нас одна позиция, тренер меня не желает видеть в команде, какие мои шансы?» Кроме Ротаня были еще Канкава, Политило, Шахов – все в центре поля.

Ранее Сергей Кравченко рассказал, почему талантливая украинская молодежь не закрепляется в составе киевского «Динамо».

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Мирон Маркевич Руслан Ротань Сергей Кравченко Днепр чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Чого не пишете, що скандальний Маркевич вигнав скандального гравця шахтьора?)
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