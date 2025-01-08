Потерял сознание. Ужасная травма хавбека шпор в матче с Ливерпулем
Игрок травмировался на 7-й минуте
В среду, 8 января, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит матч первого полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
На 7-й минуте хозяева получили право выполнить угловой. После подачи хавбек «шпор» Родриго Бентанкур пытался сыграть головой, однако не сумел устоять на ногах и упал на газон. Полузащитник врезался головой о покрытие поля и пролежал на земле примерно 8 минут. Вероятно, Бентанкур сломал руку, когда упал.
Игроку оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу. На данный момент, нет подробностей о состоянии Бентанкура.
Видео момента можно посмотреть в Telegram-канале.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр считает, что Кличко смог бы сейчас победить
Сергей назвал свою версию лучших боксеров из Украины