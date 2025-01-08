Потерял сознание. Ужасная травма хавбека шпор в матче с Ливерпулем

В среду, 8 января, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит матч первого полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

На 7-й минуте хозяева получили право выполнить угловой. После подачи хавбек «шпор» Родриго Бентанкур пытался сыграть головой, однако не сумел устоять на ногах и упал на газон. Полузащитник врезался головой о покрытие поля и пролежал на земле примерно 8 минут. Вероятно, Бентанкур сломал руку, когда упал.

Игроку оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу. На данный момент, нет подробностей о состоянии Бентанкура.

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