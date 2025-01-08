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Англия
08 января 2025, 22:34 | Обновлено 08 января 2025, 23:22
3372
3

Потерял сознание. Ужасная травма хавбека шпор в матче с Ливерпулем

Игрок травмировался на 7-й минуте

08 января 2025, 22:34 | Обновлено 08 января 2025, 23:22
3372
3
Потерял сознание. Ужасная травма хавбека шпор в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 января, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит матч первого полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

На 7-й минуте хозяева получили право выполнить угловой. После подачи хавбек «шпор» Родриго Бентанкур пытался сыграть головой, однако не сумел устоять на ногах и упал на газон. Полузащитник врезался головой о покрытие поля и пролежал на земле примерно 8 минут. Вероятно, Бентанкур сломал руку, когда упал.

Игроку оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу. На данный момент, нет подробностей о состоянии Бентанкура.

Видео момента можно посмотреть в Telegram-канале.

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Родриго Бентанкур травма Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 3
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fifa2020
Інсульт говорять, а не травма!
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+2
vitaha33
Шось нещастить йому постійно ...
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0
OKs100
Непонятно как теперь Тоттенхем планирует не выпасть в Чемпионшип без него, запас всего 7 очков.
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-1
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