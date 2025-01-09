Рано попрощались. Легионер Черноморца остается в одесской команде

Бразильский легионер «моряков» прокомментировал, насколько информация об его уходе из «Черноморца» соответствует действительности.

Вингер одесситов Жоао Нето опроверг информацию о том, что он якобы покинул «Черноморец».

«Фейковая новость, я игрок клуба», – ответил бразилец корреспонденту Sport.ua.

Напомним, Жоао Нето присоединился к «Черноморцу» в августе 2024 года. За этот период бразилец успел сыграть 5 матчей (4 в чемпионате и 1 в Кубке) за «моряков». Однако в конце сентября бразильский вингер получил травму и сейчас продолжает восстанавливаться.