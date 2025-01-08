Травматичный. Бразильский легионер покинул клуб УПЛ

Бразильский вингер Жоао Нето покинул одесский «Черноморец», сообщает телеграм-канал «Chernomorets Odessa Fan Page».

По информации источника, легионеры украинского клуба присоединились к команде в Турции, где проходят сборы. Среди приехавших иностранцев не наблюдается 21-летнего футболиста, который покинул клуб. В «Черноморце» попрощались с игроком.

В текущем сезоне Жоао Нето провел 5 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Последние 3 месяца не играл из-за травмы. Жоао перешел в одесский клуб летом 2024 года из «Рио Бранко».

Ранее сообщалось о том, что 4 игрока покинут «Черноморец».