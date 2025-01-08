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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 19:31 | Обновлено 08 января 2025, 20:28
896
0

Травматичный. Бразильский легионер покинул клуб УПЛ

Жоао Нето покинул «Черноморец»

08 января 2025, 19:31 | Обновлено 08 января 2025, 20:28
896
0
Травматичный. Бразильский легионер покинул клуб УПЛ
ФК Черноморец. Жоао Нето

Бразильский вингер Жоао Нето покинул одесский «Черноморец», сообщает телеграм-канал «Chernomorets Odessa Fan Page».

По информации источника, легионеры украинского клуба присоединились к команде в Турции, где проходят сборы. Среди приехавших иностранцев не наблюдается 21-летнего футболиста, который покинул клуб. В «Черноморце» попрощались с игроком.

В текущем сезоне Жоао Нето провел 5 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Последние 3 месяца не играл из-за травмы. Жоао перешел в одесский клуб летом 2024 года из «Рио Бранко».

Ранее сообщалось о том, что 4 игрока покинут «Черноморец».

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Жоао Нето Черноморец Одесса травма трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта свободный агент
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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