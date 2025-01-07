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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 21:38 | Обновлено 07 января 2025, 21:42
321
0

Минус четверо. Стало известно, кто покинет Черноморец

Зимний перерыв со знаком «минус»

07 января 2025, 21:38 | Обновлено 07 января 2025, 21:42
321
0
Минус четверо. Стало известно, кто покинет Черноморец
ФК Черноморец. Михаил Хромей

Учитывая тот факт, что одесский клуб получил трансферный бан и на сегодняшний день не имеет права заявлять новых футболистов, масштабные кадровые изменения в нем пока не планируются.

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» покинут четверо игроков, которые находились в команде в аренде. Ими являются полузащитник Владислав Калин (он принадлежит киевскому «Динамо»), защитник Роман Савченко, полузащитники Михаил Хромей и Евгений Янович (правами на них владеет донецкий «Шахтер»).

Если первый из них принимал участие в шести матчах осенней части чемпионата, второй появлялся на поле в трех поединках, то двое последних не сыграли ни одного матча в составе главной команды «моряков».

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» попрощался с двумя специалистами.

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Изменения в тренерском штабе. Черноморец попрощался с двумя специалистами
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Роман Савченко Михаил Хромей Евгений Янович Владислав Калин трансферы трансферы УПЛ инсайд аренда игрока
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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