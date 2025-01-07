Минус четверо. Стало известно, кто покинет Черноморец

Учитывая тот факт, что одесский клуб получил трансферный бан и на сегодняшний день не имеет права заявлять новых футболистов, масштабные кадровые изменения в нем пока не планируются.

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» покинут четверо игроков, которые находились в команде в аренде. Ими являются полузащитник Владислав Калин (он принадлежит киевскому «Динамо»), защитник Роман Савченко, полузащитники Михаил Хромей и Евгений Янович (правами на них владеет донецкий «Шахтер»).

Если первый из них принимал участие в шести матчах осенней части чемпионата, второй появлялся на поле в трех поединках, то двое последних не сыграли ни одного матча в составе главной команды «моряков».

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» попрощался с двумя специалистами.