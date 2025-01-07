Изменения в тренерском штабе. Черноморец попрощался с двумя специалистами

Одесский «Черноморец» официально объявил об изменениях в тренерском штабе команды.

Покинули расположение команды два помощника главного тренера – Андрей Глущенко и Сергей Политыло.

Клуб из Одессы отметил, что в ближайшее время фанаты узнают новые кадровые изменения в клубе.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Черноморец» находится на 15-й позиции. За 17 сыгранных туров коллективу удалось набрать всего 12 баллов.