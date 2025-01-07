Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Изменения в тренерском штабе. Черноморец попрощался с двумя специалистами
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 20:55 | Обновлено 07 января 2025, 20:59
678
0

Изменения в тренерском штабе. Черноморец попрощался с двумя специалистами

Андрей Глущенко и Сергей Политыло покинули одесский клуб

07 января 2025, 20:55 | Обновлено 07 января 2025, 20:59
678
0
Изменения в тренерском штабе. Черноморец попрощался с двумя специалистами
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» официально объявил об изменениях в тренерском штабе команды.

Покинули расположение команды два помощника главного тренера – Андрей Глущенко и Сергей Политыло.

Клуб из Одессы отметил, что в ближайшее время фанаты узнают новые кадровые изменения в клубе.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Черноморец» находится на 15-й позиции. За 17 сыгранных туров коллективу удалось набрать всего 12 баллов.

По теме:
Минус четверо. Стало известно, кто покинет Черноморец
Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
ВИДЕО. Педриньо рассказал об выступлении за Шахтер и о жизни вне поля
Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Политыло Андрей Глущенко
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 07 января 2025, 21:01 1
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 7 января в 22:00 по Киеву

Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера
Футбол | 06 января 2025, 23:02 24
Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера
Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера

«Россонери» уступали в два мяча в начале второго тайма, но перевернули игру

«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07.01.2025, 07:50
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Что вы там еще не увидели?». Эксперт удивлен решению Динамо по Слюбику
Футбол | 07.01.2025, 16:52
«Что вы там еще не увидели?». Эксперт удивлен решению Динамо по Слюбику
«Что вы там еще не увидели?». Эксперт удивлен решению Динамо по Слюбику
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Футбол | 06.01.2025, 22:58
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем