Украина. Премьер лига07 января 2025, 20:55 | Обновлено 07 января 2025, 20:59
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Изменения в тренерском штабе. Черноморец попрощался с двумя специалистами
Андрей Глущенко и Сергей Политыло покинули одесский клуб
07 января 2025, 20:55 | Обновлено 07 января 2025, 20:59
678
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Одесский «Черноморец» официально объявил об изменениях в тренерском штабе команды.
Покинули расположение команды два помощника главного тренера – Андрей Глущенко и Сергей Политыло.
Клуб из Одессы отметил, что в ближайшее время фанаты узнают новые кадровые изменения в клубе.
В турнирной таблице чемпионата Украины «Черноморец» находится на 15-й позиции. За 17 сыгранных туров коллективу удалось набрать всего 12 баллов.
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