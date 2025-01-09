Победа Тоттенхэма, продажа Зинченко, выбор Крупского

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 января.

1А. Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шпор

1В. Потерял сознание. Ужасная травма хавбека шпор в матче с Ливерпулем

Игрок травмировался на 7-й минуте

2. Трубин сыграл на ноль. Дубль Ди Марии принес Бенфике путевку в финал Кубка

Орлы разгромили Брагу со счетом 3:0 в полуфинале Кубка португальской лиги

3. Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру

Илья Крупский станет игроком «Металлиста 1925»

4А. «Они вынуждены». Известно, что будет делать Челси из-за скандала с Мудриком

Лондонцы планируют трансферы

4В. «Артета ему уже сказал». Арсенал принял ключевое решение по Зинченко

Украинца продадут зимой

4С. Тренер для Миколенко. Известный португалец может вернуться в Англию

Жозе Моуриньо рассматривается руководством «Эвертона» на должность главного тренера

5А. Барселона обыграла Атлетик и вышла в финал Суперкубка Испании

Каталонцы выиграли, но заставили поклонников понервничать

5В. Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору

Дани Ольмо и Пау Виктор зарегистрированы на вторую половину сезона

6. К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции

Первая игра – против Албании 21 февраля

7А. Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте

Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли во 2-м раунде соревнований WTA 250 в Австралии

7В. Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора

Дарья прошла Барбору Палицову, чешка отказалась продолжать игру после 1-го гейма 2-го сета

8. БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»

Майрис Бриедис посоветовал Александру закончить с боксом

9. Украинские хоккеисты на Универсиадах: золото, бронза, погибший на войне

Перед стартом Универсиады-2025 Sport.ua вспоминает, как играли на студенческих играх наши хоккеисты

10. «В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»

Экс-вратарь легендарного «Днепра» эпохи Кучеревского Артем Куслий дал большое интервью Sport.ua