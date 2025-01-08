Тренер для Миколенко. Известный португалец может вернуться в Англию
Жозе Моуриньо рассматривается руководством «Эвертона» на должность главного тренера
61-летний португальский наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо является претендентом на пост главного тренера «Эвертона».
По информации Liverpool Echo, руководство «ирисок» рассматривает возможность увольнения нынешнего наставника команды Шона Дайча.
Ранее, в октябре 2024 года, «Эвертон» уже рассматривал кандидатуру Моуриньо, однако дальше слухов дело не пошло.
Сейчас «Эвертон» занимает 16-е место в таблице Английской Премьер-лиги, что заставляет клуб искать изменения в тренерском штабе.
Жозе Моуриньо имеет богатый опыт работы в английском футболе. Он дважды возглавлял «Челси», а также работал с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Украинский защитник Виталий Миколенко может получить шанс поработать под руководством одного из самых титулованных тренеров современности.
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