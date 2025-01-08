Тренер для Миколенко. Известный португалец может вернуться в Англию

61-летний португальский наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо является претендентом на пост главного тренера «Эвертона».

По информации Liverpool Echo, руководство «ирисок» рассматривает возможность увольнения нынешнего наставника команды Шона Дайча.

Ранее, в октябре 2024 года, «Эвертон» уже рассматривал кандидатуру Моуриньо, однако дальше слухов дело не пошло.

Сейчас «Эвертон» занимает 16-е место в таблице Английской Премьер-лиги, что заставляет клуб искать изменения в тренерском штабе.

Жозе Моуриньо имеет богатый опыт работы в английском футболе. Он дважды возглавлял «Челси», а также работал с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Украинский защитник Виталий Миколенко может получить шанс поработать под руководством одного из самых титулованных тренеров современности.