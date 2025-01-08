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Англия
08 января 2025, 19:01 | Обновлено 08 января 2025, 19:07
339
0

Тренер для Миколенко. Известный португалец может вернуться в Англию

Жозе Моуриньо рассматривается руководством «Эвертона» на должность главного тренера

08 января 2025, 19:01 | Обновлено 08 января 2025, 19:07
339
0
Тренер для Миколенко. Известный португалец может вернуться в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine

61-летний португальский наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо является претендентом на пост главного тренера «Эвертона».

По информации Liverpool Echo, руководство «ирисок» рассматривает возможность увольнения нынешнего наставника команды Шона Дайча.

Ранее, в октябре 2024 года, «Эвертон» уже рассматривал кандидатуру Моуриньо, однако дальше слухов дело не пошло.

Сейчас «Эвертон» занимает 16-е место в таблице Английской Премьер-лиги, что заставляет клуб искать изменения в тренерском штабе.

Жозе Моуриньо имеет богатый опыт работы в английском футболе. Он дважды возглавлял «Челси», а также работал с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Украинский защитник Виталий Миколенко может получить шанс поработать под руководством одного из самых титулованных тренеров современности.

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Шон Дайч Жозе Моуриньо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера отставка Эвертон Виталий Миколенко
Олександр Сільченко Источник: Liverpool Echo
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