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  4. К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции
Сборная УКРАИНЫ
08 января 2025, 22:58 |
144
0

К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции

Первая игра – против Албании 21 февраля

08 января 2025, 22:58 |
144
0
К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции
УАФ. Женская сборная Украины

Как стало известно Sport.ua женская сборная Украины по футболу к первому поединку в Лиге наций – с Албанией 21 февраля будет готовиться в Турции.

По имеющимся данным подопечные Владимира Пятенко соберутся на краткосрочный этап подготовки 13 февраля и затем отправятся в Тирану, где и пройдет матч на стадионе «Арена Комбетаре».

Во втором туре украинки 25 февраля должны принимать хорваток. На проведение этого поединка претендуют три страны.

Еще одним участником группового раунда Лиги наций является сборная Чехии, с которой украинки будут выяснять отношения 4 апреля.

Ранее мы сообщали, что стало известно, на каком месте в рейтинге ФИФА женская сборная Украины.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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