Впервые в истории в основе турнира Grand Slam сыграет теннисист из Ливана

26-летний Хади Хабиб (АТР 219) из Ливана пробился в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025.

В квалификации Хабиб переиграл Патрика Кипсона (США, ATP 208), Цзэна Чжуньсиня (Тайвань, ATP 118) и Клемана Шидеха (Франция, ATP 191).

В финале отбора против Шидеха Хабиб дважды взяла подачу на матч соперника и ушел с трех матчболов на приеме.

Впервые в истории турниров серии Grand Slam в основной сетке сыграет теннисист из Ливана.

Ранее состоялась церемония жеребьевки мужской основной сетки АО-2025.

The FIRST Lebanese player in the Open Era to reach a Men’s Singles main draw at a Grand Slam 😱



Congratulations, Hady Habib! #AO2025 pic.twitter.com/VW7q1oczm8