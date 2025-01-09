ВИДЕО. «Астон Вилла» представила особую форму в честь 150-летия клуба
Команда сыграет в новом комплекте уже в ближайшем матче
Новый комплект, разработанный adidas, отсылает к первым годам существования клуба, когда команда выступала в чёрной форме, ещё до перехода на современные бордово-голубые цвета. Форма полностью чёрная, а эмблема клуба выполнена в круглой форме с красно-золотым оформлением.
За 150 лет своей истории «Астон Вилла» добилась множества выдающихся достижений. Клуб семь раз становился чемпионом Англии, столько же раз завоёвывал Кубок Англии и пять раз выигрывал Кубок английской лиги. Наивысшим успехом на международной арене стала победа в Кубке чемпионов УЕФА в 1982 году.
В пятницу футболисты «Астон Виллы» впервые выйдут в этом комплекте на матч Кубка Англии против «Вест Хэма», что станет символичным чествованием богатой истории клуба.
It's all in the detail.— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 9, 2025
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