ВИДЕО. «Астон Вилла» представила особую форму в честь 150-летия клуба

Новый комплект, разработанный adidas, отсылает к первым годам существования клуба, когда команда выступала в чёрной форме, ещё до перехода на современные бордово-голубые цвета. Форма полностью чёрная, а эмблема клуба выполнена в круглой форме с красно-золотым оформлением.

За 150 лет своей истории «Астон Вилла» добилась множества выдающихся достижений. Клуб семь раз становился чемпионом Англии, столько же раз завоёвывал Кубок Англии и пять раз выигрывал Кубок английской лиги. Наивысшим успехом на международной арене стала победа в Кубке чемпионов УЕФА в 1982 году.

В пятницу футболисты «Астон Виллы» впервые выйдут в этом комплекте на матч Кубка Англии против «Вест Хэма», что станет символичным чествованием богатой истории клуба.

It's all in the detail.



Get yours now in store or online ⚫️