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Англия
09 января 2025, 18:41 | Обновлено 09 января 2025, 19:31
437
0

ВИДЕО. «Астон Вилла» представила особую форму в честь 150-летия клуба

Команда сыграет в новом комплекте уже в ближайшем матче

09 января 2025, 18:41 | Обновлено 09 января 2025, 19:31
437
0
ВИДЕО. «Астон Вилла» представила особую форму в честь 150-летия клуба
https://x.com/avfcofficial

Новый комплект, разработанный adidas, отсылает к первым годам существования клуба, когда команда выступала в чёрной форме, ещё до перехода на современные бордово-голубые цвета. Форма полностью чёрная, а эмблема клуба выполнена в круглой форме с красно-золотым оформлением.

За 150 лет своей истории «Астон Вилла» добилась множества выдающихся достижений. Клуб семь раз становился чемпионом Англии, столько же раз завоёвывал Кубок Англии и пять раз выигрывал Кубок английской лиги. Наивысшим успехом на международной арене стала победа в Кубке чемпионов УЕФА в 1982 году.

В пятницу футболисты «Астон Виллы» впервые выйдут в этом комплекте на матч Кубка Англии против «Вест Хэма», что станет символичным чествованием богатой истории клуба.

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Олександр Сільченко Источник: X (Twitter)
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