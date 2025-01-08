Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру
Именитый наставник возглавит сборную Франции
Именитый наставник сборной Франции Дидье Дешам покинет национальную команду. Дидье покинет сборную после чемпионата мира 2026 года.
Едва ли не единственным и наиболее вероятным кандидатом на замену Дешама является легендарный экс-футболист Зинедин Зидан. Более того, Зидан уже начал переговоры с Федерацией футбола Франции. Ожидается, что стороны достаточно быстро договорятся о сотрудничестве, о чем будет официально объявлено.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».
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