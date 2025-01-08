Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру

Именитый наставник сборной Франции Дидье Дешам покинет национальную команду. Дидье покинет сборную после чемпионата мира 2026 года.

Едва ли не единственным и наиболее вероятным кандидатом на замену Дешама является легендарный экс-футболист Зинедин Зидан. Более того, Зидан уже начал переговоры с Федерацией футбола Франции. Ожидается, что стороны достаточно быстро договорятся о сотрудничестве, о чем будет официально объявлено.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».