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  4. Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру
Франция
08 января 2025, 20:09 |
1283
0

Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру

Именитый наставник возглавит сборную Франции

08 января 2025, 20:09 |
1283
0
Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Именитый наставник сборной Франции Дидье Дешам покинет национальную команду. Дидье покинет сборную после чемпионата мира 2026 года.

Едва ли не единственным и наиболее вероятным кандидатом на замену Дешама является легендарный экс-футболист Зинедин Зидан. Более того, Зидан уже начал переговоры с Федерацией футбола Франции. Ожидается, что стороны достаточно быстро договорятся о сотрудничестве, о чем будет официально объявлено.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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