Невероятные деньги. Шахтер сделал серьезное предложение Крупскому

Донецкий «Шахтер» делает все для того, что бы выиграть у «Металлиста 1925» конкуренцию за 20-летнего защитника Илью Крупского, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководство «горняков» сделало улучшенное предложение по контракту для Ильи.

Источник утверждает, что по предложенному донецким клубом контракту, Крупский будет получать зарплату в два раза больше, чем по контракту с «Металлистом 1925», при этом будет подписной бонус.

Илья может заработать миллион евро в первый же год.

Ранее сообщалось о том, что Крупский выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.