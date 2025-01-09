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  4. Невероятные деньги. Шахтер сделал серьезное предложение Крупскому
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 18:27 | Обновлено 09 января 2025, 19:38
3001
11

Невероятные деньги. Шахтер сделал серьезное предложение Крупскому

Илья Крупский может заработать миллион евро в первый год контракта

09 января 2025, 18:27 | Обновлено 09 января 2025, 19:38
3001
11
Невероятные деньги. Шахтер сделал серьезное предложение Крупскому
ФК Ворскла. Илья Крупский

Донецкий «Шахтер» делает все для того, что бы выиграть у «Металлиста 1925» конкуренцию за 20-летнего защитника Илью Крупского, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководство «горняков» сделало улучшенное предложение по контракту для Ильи.

Источник утверждает, что по предложенному донецким клубом контракту, Крупский будет получать зарплату в два раза больше, чем по контракту с «Металлистом 1925», при этом будет подписной бонус.

Илья может заработать миллион евро в первый же год.

Ранее сообщалось о том, что Крупский выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

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Ворскла Полтава Илья Крупский Шахтер Донецк Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 11
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Gargantua81
это при том, что ну с правым защитником то у них проблем нет, позиция укомплектована
но... больно щелкнули по носу, дело принципа
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+3
sania
Істерика??
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+2
Pavel_i_CO
Ще зранку днонєтскіє волали" а нє так уж он і нужєн".... Зараз почнуть "такой вєлікалєпній ігрок абязан біть в вєлікам шахтьорє".... Я завжди казав, що населення лугандонії - то смердючі пріспасоблєнікі, які роблять так, як їм наказує їх східнячий господар 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Если игрок очень нужен - то так и надо поступать. То есть предлагать улучшенный вариант контракта. А дальше пусть сам думает, как ему лучше.
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0
TolsTIyELF
Будет играть никчемный бразилец, а его в оренду. Лучше бы Квасныцю купили. 
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0
AK.228
Та прекращайте … прям таки - украинский Дани Алвес нашелся вдруг 
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0
😸
100 мільйонів$ і по рукам 
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-1
zzg77
Не бажає Палкін поступатися!
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-1
NoMad
В ахмєтівське лайно ніхто не хоче йти?)
Ответить
-3
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