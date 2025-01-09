Невероятные деньги. Шахтер сделал серьезное предложение Крупскому
Илья Крупский может заработать миллион евро в первый год контракта
Донецкий «Шахтер» делает все для того, что бы выиграть у «Металлиста 1925» конкуренцию за 20-летнего защитника Илью Крупского, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, руководство «горняков» сделало улучшенное предложение по контракту для Ильи.
Источник утверждает, что по предложенному донецким клубом контракту, Крупский будет получать зарплату в два раза больше, чем по контракту с «Металлистом 1925», при этом будет подписной бонус.
Илья может заработать миллион евро в первый же год.
Ранее сообщалось о том, что Крупский выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.
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