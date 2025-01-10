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10 января 2025, 01:30 |
116
0

Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола

Жузеп выделил лучших футболистов на все времена

10 января 2025, 01:30 |
116
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Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал шесть лучших футболистов в истории футбола.

«Лучшие футболисты в истории? Я назову Месси, Роналду, Пеле, Марадону, Бекенбауэра и Йохана Кройфа. Они сделали много вещей на протяжении многих лет, такие игроки делают наш бизнес, нашу работу лучше. То, что они создали, было сделано для людей», – сказал Гвардила.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Жузеп Гвардиола Лионель Месси Криштиану Роналду Пеле Диего Марадона Франц Беккенбауэр Йохан Кройф
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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