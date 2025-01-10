Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Жузеп выделил лучших футболистов на все времена
Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал шесть лучших футболистов в истории футбола.
«Лучшие футболисты в истории? Я назову Месси, Роналду, Пеле, Марадону, Бекенбауэра и Йохана Кройфа. Они сделали много вещей на протяжении многих лет, такие игроки делают наш бизнес, нашу работу лучше. То, что они создали, было сделано для людей», – сказал Гвардила.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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