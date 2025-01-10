Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
10.01.2025 21:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
10 января 2025, 01:44 | Обновлено 10 января 2025, 02:08
32
0

Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 10 января в 21:30 по Киеву

10 января 2025, 01:44 | Обновлено 10 января 2025, 02:08
32
0
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 16-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Байером». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов. Но, во-первых, в решающем поединке тогда проиграли. Во-вторых, это было единственным успехом, а в Бундеслиге тогда желто-черные уступили 4-ю позицию РБ Лейпциг. Неудивительно, что летом изменилось многое, от наставника - Нури Шахин сменил в роли главного тренера Терзича, и до состава, с уходом ряда ветеранов. Вот только снова лучше получается на международной арене - там немцы выиграли 4 из 6 матчей. Но в Бундеслиге побеждать получается менее чем в половине поединков, в 7, причем только напоследок успех пришел на выезде, с Вольфсбургом, а до этого была заметна явная зависимость шмелей от фактора поля. Кстати, в октябре волкам проиграли в их логове в рамках кубка.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Байер

Клуб прекрасно понимал, что прошлый сезон был прекрасным, но все же исключением. Все-таки он впервые взял серебряную салатницу и, соответственно, оформил дебютный золотой дубль. На такой вершине было сложно удержаться. С другой стороны, в Бундеслиге взяли 9 побед и 32 очка - больше только у Баварии, 36, причем ту перед этим аспиринщики в Мюнхене обыгрывали в кубке 1:0, да и в первенстве закончили 1:1. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо прибавили к перечню титулов Суперкубок Германии летом, а осенью в Лиге чемпионов было собрано 4 победы и 13 очков. За эти полгода было всего 2 поражения, в конце лета дома с РБ Лейпциг в Бундеслиге, да в Ливерпуле с одноименным грандом в еврокубке в ноябре, правда, там были сразу 0:4.

Статистика личных встреч

Желто-черные сначала дважды выигрывали, а в обоих крайних поединках оформлялись ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут зрелищной борьбы при преимуществе гостей. Но последние очные поединки были не самыми результативными. Клубы только вернутся после паузы, стоит поставить на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
10 января 2025 -
21:30
Байер
Тотал меньше 3.0 1.86 Сделать ставку
По теме:
Остались мелочи. РБ Лейпциг договорился с Миланом об аренде вингера
Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Эвертон – Питерборо. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Боруссия Дортмунд Байер Боруссия Д - Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена звезды Ман Сити передумала подавать на развод из-за денег?
Футбол | 10 января 2025, 00:05 0
ФОТО. Жена звезды Ман Сити передумала подавать на развод из-за денег?
ФОТО. Жена звезды Ман Сити передумала подавать на развод из-за денег?

Энни Килнер хочет сохранить семью

Будет Эль Классико в финале Суперкубка. Реал спокойно разгромил Мальорку
Футбол | 09 января 2025, 23:00 16
Будет Эль Классико в финале Суперкубка. Реал спокойно разгромил Мальорку
Будет Эль Классико в финале Суперкубка. Реал спокойно разгромил Мальорку

Преимущество мадридской команды было огромным

«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
Бокс | 09.01.2025, 08:26
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
Футбол | 09.01.2025, 12:14
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Футбол | 09.01.2025, 12:57
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
08.01.2025, 11:50 49
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
08.01.2025, 13:44 1
Футбол
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 10
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем