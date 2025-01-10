Боруссия Д

10 января на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 16-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Байером». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов. Но, во-первых, в решающем поединке тогда проиграли. Во-вторых, это было единственным успехом, а в Бундеслиге тогда желто-черные уступили 4-ю позицию РБ Лейпциг. Неудивительно, что летом изменилось многое, от наставника - Нури Шахин сменил в роли главного тренера Терзича, и до состава, с уходом ряда ветеранов. Вот только снова лучше получается на международной арене - там немцы выиграли 4 из 6 матчей. Но в Бундеслиге побеждать получается менее чем в половине поединков, в 7, причем только напоследок успех пришел на выезде, с Вольфсбургом, а до этого была заметна явная зависимость шмелей от фактора поля. Кстати, в октябре волкам проиграли в их логове в рамках кубка.

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Байер

Клуб прекрасно понимал, что прошлый сезон был прекрасным, но все же исключением. Все-таки он впервые взял серебряную салатницу и, соответственно, оформил дебютный золотой дубль. На такой вершине было сложно удержаться. С другой стороны, в Бундеслиге взяли 9 побед и 32 очка - больше только у Баварии, 36, причем ту перед этим аспиринщики в Мюнхене обыгрывали в кубке 1:0, да и в первенстве закончили 1:1. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо прибавили к перечню титулов Суперкубок Германии летом, а осенью в Лиге чемпионов было собрано 4 победы и 13 очков. За эти полгода было всего 2 поражения, в конце лета дома с РБ Лейпциг в Бундеслиге, да в Ливерпуле с одноименным грандом в еврокубке в ноябре, правда, там были сразу 0:4.

Статистика личных встреч

Желто-черные сначала дважды выигрывали, а в обоих крайних поединках оформлялись ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут зрелищной борьбы при преимуществе гостей. Но последние очные поединки были не самыми результативными. Клубы только вернутся после паузы, стоит поставить на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).